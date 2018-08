Schulfahrten zu NS-Gedenkstätten bleiben freiwillig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Schüler müssen auch in Zukunft nicht zwingend Gedenkstätten besuchen, die an Nazi-Verbrechen erinnern. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) plant nicht, solche Besuche zu einem verpflichtenden Teil des Unterrichts zu machen, wie das hessische Kultusministerium auf Anfrage mitteilte. Die baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte angekündigt, über eine solche Unterrichtsverpflichtung nachzudenken. Eisenmann begründete dies unter anderem mit dem wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft.