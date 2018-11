Schulkind angefahren: Autofahrer begeht Fahrerflucht

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Eine bislang unbekannte Person hat in Rüsselsheim ein 11-jähriges Schulkind angefahren und dann Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte das Kind am Mittwoch mit seinem Rad rechts abbiegen, als der Fahrer es vermutlich übersah und mit seinem Auto streifte. Daraufhin fiel es und verletzte sich. Der Unfallverursacher soll laut Polizeiangaben kurz gestoppt haben, dann aber weitergefahren sein, ohne sich um das Kind zu kümmern. Diesem half demnach ein älterer Radfahrer.