Schulkinder bleiben bei Feuer unverletzt

Erbach (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einer Grundschule in Erbach im Odenwaldkreis schließen die Ermittler Brandstiftung nicht aus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Vormittag in einem Flur vor der Schulküche im Erdgeschoss ausgebrochen. Alle Kinder der acht Klassen seien von den Lehrern ins Freie gebracht worden und unverletzt geblieben. Die Flammen zerstörten Kleidungsstücke, die sich in einer Fundkiste befanden, und beschädigten zwei Holztüren. Der Rauch verteilte sich wegen der offenen Bauweise der Schulgebäudes über zwei Stockwerke. Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf rund 70 000 Euro belaufen.