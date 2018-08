Schulstart für mehr als 700 000 Kinder und Jugendliche

Erstklässler gehen mit ihren Ranzen und Schultüten in die Grundschule. Foto: Peter Steffen/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schluss mit Chillen im Schwimmbad, Eiscafé oder am Strand: Heute geht für Hessens Schüler wieder der Ernst des Lebens los. 760 000 Kinder und Jugendliche drücken zum neuen Schuljahr an den rund 1800 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Land die Schulbank. Darunter sind auch 54 200 Erstklässler, für die aber überwiegend erst am Dienstag mit der Einschulungsfeier das Abenteuer Schule beginnt.