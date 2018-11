Schuster: Darmstadt 98 nicht Favorit gegen Magdeburg

Magdeburg sei «absolut in der Zweiten Liga angekommen», agiere lauf- und kampfstark und habe eine «super Mentalität». Er erwarte eine «Partie auf Augenhöhe». Ziel sei es aber, zum Abschluss der Englischen Woche mit drei Heimspielen die Punkte in Darmstadt zu behalten.

Fraglich ist der Einsatz von Marvin Mehlem gegen den Tabellen-15. Der Mittelfeldspieler hatte sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0) eine Sprunggelenksblessur zugezogen und musste deswegen auch im Pokal gegen Hertha BSC (0:2) pausieren. Sollte er ausfallen, stünde Yannick Stark bereit, dem Schuster im Pokal eine ordentliche Leistung bescheinigte.

Wohl wieder zurück ins zweite Glied rücken wird Sebastian Hertner. Der Linksverteidiger, der vor der Saison von Erzgebirge Aue kam, gab gegen Hertha BSC sein Startelf-Debüt auf der offensiven Außenposition und wurde dafür von Schuster gelobt. Gegen Aufsteiger Magdeburg ist jedoch damit zu rechnen, dass der offensivere Joevin Jones auf dieser Position wieder den Vorzug erhält, der nach seiner Einwechslung für viel frischen Wind gesorgt hatte.

Bei Angreifer Felix Platte, der in dieser Saison verletzungsbedingt noch kein Spiel bestritten hat, ist Land in Sicht. Nach derzeitigem Stand rechnet Schuster damit, dass der U21-Europameister in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.