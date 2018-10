Schuster vor wichtigem Heimspiel: «HSV eindeutiger Favorit»

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadts Trainer Dirk Schuster sieht sein Team nach zuletzt vier sieglosen Spielen als klaren Außenseiter gegen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. «Wir werden sehr gut vorbereitet sein und dem HSV, der als großer Favorit ins Spiel geht, einen großen Kampf liefern können», kündigte der Coach in der TV-Sendung «Heimspiel!» im HR am Montagabend an. Darmstadt 98 hatte in der Englischen Woche drei Niederlagen kassiert und trifft am Freitag (18.30 Uhr) zum Auftakt des 9. Spieltags auf die Hamburger.