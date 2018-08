Schuster warnt vor Duisburg

Darmstadt (dpa/lhe) - Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat davor gewarnt, den kommenden Gegner MSV Duisburg zu unterschätzen. In den beiden ersten Liga-Spielen sei das Team unter Wert geschlagen worden. Duisburg sei eine «ehrliche Mannschaft», spiele kompakt, lauf- und zweikampfstark, also «einen typischen Zweitliga-Fußball», sagte Schuster am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Er rechne mit einem intensiven, kampfbetonten Spiel gegen den Tabellenvorletzten, «in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden».