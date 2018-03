Schutz vor Wölfen: Unterstützung für Ziegen- und Schafhalter

Ein Wolf steht in einem Wildpark in seinem Gehege. Foto: Alexander Heinl/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ziegen- und Schafhalter bekommen Unterstützung vom Land für den Schutz vor Wölfen. Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) kündigte am Mittwoch in Wiesbaden ein Förderprogramm in Höhe von jährlich 500 000 Euro an. Das Geld soll dazu genutzt werden können, die Herden präventiv etwa durch die Errichtung von Zäunen und den Kauf von Hunden zu schützen. Dazu soll es finanzielle Hilfe geben, wenn nachweislich ein Tier von einem Wolf gerissen wurde.