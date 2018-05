Schwangere mit Messer schwer verletzt

Bischofsheim (dpa/lhe) - Eine 38-jährige Schwangere ist in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stach ein Mann am Montagmittag auf die Frau ein und ergriff dann die Flucht. Er sei aber von alarmierten Beamten festgenommen worden. Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge ein 23-jähriger Afghane, der wie die Frau in Bischofsheim lebt. Er soll mit dem Opfer verwandt sein. Die Beamten stellten bei seiner Festnahme ein Messer sicher. Die 38-Jährige kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Verwandtschaftsverhältnisse und genauen Hintergründe der Tat werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch ermittelt.