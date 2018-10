Schwarzarbeit auf Frankfurter Buchmesse

Frankfurt (dpa/lhe) - Auch auf der Frankfurter Buchmesse gibt es Schwarzarbeit: Während der Abbauarbeiten hat das Zollamt die Arbeitsbedingungen von 46 Betrieben kontrolliert und in 9 Fällen ein Bußgeld erhoben, wie der Zoll am Freitag in Frankfurt berichtete. Die Buchmesse war am Sonntag zu Ende gegangen, am Montag bauten Firmen die Stände auf der weltgrößten Bücherschau ab.