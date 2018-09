Schwarzarbeit mit Millionenschaden: Prozess läuft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Prozess um millionenschwere Steuerhinterziehung sowie Beihilfe zur Schwarzarbeit ist am Mittwoch am Landgericht Frankfurt eröffnet worden. Auf der Anklagebank sitzen drei zwischen 47 und 74 Jahre alte Männer, sowie eine 61 Jahre alte Frau, die als Haupttäterin gilt und deshalb in Untersuchungshaft sitzt. Das Verfahren gegen einen weiteren Angeklagten musste wegen Krankheit abgetrennt werden. Am ersten Prozesstag wurde die umfangreiche Anklageschrift verlesen.