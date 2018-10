Schwarzarbeit und Steuerbetrug: Sieben Männer angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Millionenschwere Schwarzarbeit und Steuerbetrug werden sieben Männern vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Prozess beginnt heute. Hauptangeklagter ist ein 48 Jahre alter Geschäftsführer einer Baufirma, der in großem Stil mit Scheinrechnungen Finanzämter und Träger der Sozialversicherungen getäuscht haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gesamtschaden von rund neun Millionen Euro aus, der bereits aus dem Zeitraum bis 2013 datiert. Die zwischen 37 und 50 Jahre alten Mitangeklagten sollen in unterschiedlicher Weise Beihilfe geleistet haben.