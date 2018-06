Schwer verletzter Unfallfahrer wird stundenlang gesucht

Knüllwald (dpa/lhe) - Offenbar unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer bei Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) von der A7 abgekommen und wurde dann stundenlang gesucht. Der 42 Jahre alte Mann habe sich schwer verletzt vom Unfallort entfernt, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag mit. An der Suche nach ihm seien Polizei, freiwillige Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt gewesen. Erst nach gut zwei Stunden sei er am Montagabend mehrere hundert Meter entfernt gefunden worden. Ein Fährtensuchhund habe ihn im Dickicht eines Waldes kauernd gefunden, sagte ein Sprecher.