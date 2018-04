Schwerbehinderung: Häufig Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Schwerbehinderten steigt in Hessen. 617 800 Menschen zählte das Statistische Landesamt im Jahr 2017, die wegen eines Grads der Behinderung von 50 oder mehr einen Schwerbehindertenausweis hatten. Das entspricht einer Zunahme von 14 200 Betroffenen (plus 2,4 Prozent) im Jahresvergleich, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Jeder zehnte Hesse hat damit einen Schwerbehindertenausweis.