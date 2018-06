Schwere Körperverletzung durch Angriff mit heißem Öl

Kassel (dpa/lhe) - Mit heißem Öl hat ein 30-Jähriger in Kassel einen Hausmeister schwer verletzt. Er habe schwere Verbrennungen im Gesicht, am Oberkörper und an den Armen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann sei in einer Spezialklinik für Hautverletzungen in Hannover operiert worden und befinde sich außer Lebensgefahr.