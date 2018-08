Schweren Unfall verursacht und dann zu Fuß geflüchtet

Bensheim (dpa/lhe) - Nach einem Unfall auf der A5 in Südhessen mit zwei Schwerverletzten ist der Verursacher erst geflüchtet und dann festgenommen worden. Der 37-Jährige sei in der Nacht zum Montag bei Bensheim mit seinem Auto auf einen Kleinbus aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieser wurde herum geschleudert und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Lastwagenfahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Kleinbus. Dessen Insassen, ein 55-Jähriger und seine 53 Jahre alte Beifahrerin, erlitten schwerste Verletzungen.