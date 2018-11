Schwerer Unfall auf A5: Sieben Menschen schwer verletzt

Münzenberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der A5 bei Münzenberg (Wetteraukreis) sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei krachte am Samstagabend zunächst ein 50-Jähriger bei einem Spurwechsel in einem Baustellenbereich in den Wagen eines 22-Jährigen. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einer 77-Jährigen zusammenstieß. Der 22-Jährige verlor unterdessen die Kontrolle über sein Auto und prallte mit einem 67-Jährigen zusammen. Insgesamt wurden sieben Menschen schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.