Schwertransporter bleiben auf Autobahn stecken

Butzbach (dpa/lhe) - Mehrere Schwertransporter haben in der Nacht auf Mittwoch den Verkehr auf der Autobahn 5 bei Butzbach (Wetteraukreis) lahmgelegt. Weil die Fahrzeuge bei einer Nachtbaustelle in einer verengten Stelle auf der Fahrbahn steckenblieben, mussten Bauarbeiter auf einer Länge von vier Kilometern mehrere hundert Warnbaken von Hand verrücken, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn sei in dem Bereich für mehr als eine Stunde gesperrt gewesen.