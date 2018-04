Schwerverletzte Frau vor Haus gefunden: Drei Festnahmen

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit schweren Verletzungen ist eine 51 Jahre alte Frau vor einem Haus in Rüsselsheim gefunden worden. Drei tatverdächtige Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein Anwohner hatte am frühen Freitagmorgen die Polizei alarmiert, weil er Hilferufe gehört hatte, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die Besatzung eines Streifenwagens fand kurz darauf die Frau, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde die drei Männer im Alter zwischen 25 und 46 Jahren festgenommen. Sie waren ebenso wie die 51-Jährige stark alkoholisiert. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Männer. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.