Schwerverletzter bei Unfall auf Landstraße in Osthessen

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein 59-Jähriger ist in Osthessen mit seinem Wagen von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch in Bad Hersfeld mitteilte. Der Mann sei am Vormittag zwischen Heringen und Wildeck-Hönebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in einer leichten Rechtskurve aus zunächst unbekanntem Grund in den Graben und dort zunächst gegen einen Böschung und dann gegen den Baum gefahren. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.