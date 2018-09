Schwerverletzter nach Unfall bei Kelsterbach gestorben

Kelsterbach (dpa/lhe) - Nach einem schweren Verkehrsunfall nahe Kelsterbach ist ein 56-Jähriger nun seinen Verletzungen erlegen. Der Mann sei am Montag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Motorradfahrer war am vergangenen Donnerstag auf der Bundesstraße 40 mit einem 23 Jahre alten Fußgänger zusammengestoßen. Der Jüngere starb noch am Unfallort.