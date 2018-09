Schwimmer im Badesee vermisst: Suchaktion ohne Ergebnis

Bensheim (dpa/lhe) - Rettungskräfte haben in einem See im südhessischen Bensheim nach einem mutmaßlich untergegangenen Schwimmer gesucht. Trotz einer aufwendigen Suchaktion am Donnerstag über mehrere Stunden im und rund um den See sei niemand gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bislang liege auch keine Vermisstenanzeige vor. Ein Zeuge hatte der Polizei zufolge am Vormittag gesehen, wie ein Rückenschwimmer mitten im See wild gestikulierte. Er schlug Alarm und wartete an einem Feldweg auf die Rettungskräfte. Zurück am See war von dem Schwimmer nichts mehr zu sehen.