Schwimmerin treibt im Rhein ab: lebend gefunden

St. Goar/Boppard (dpa) - Eine 26 Jahre alte Schwimmerin hat es bei Boppard nicht mehr allein aus dem Rhein geschafft. Nach einer etwa halbstündigen Suchaktion fand die Feuerwehr die Frau rund 500 Meter flussabwärts von ihrer Badestelle am Ufer. Sie sei dort vermutlich vom Wasser hingetrieben worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in St. Goar am Montag. Zuvor sei die 26-Jährige in die Mitte der Fahrrinne abgetrieben worden, in der aber am frühen Sonntagmorgen glücklicherweise kein Schiff unterwegs gewesen sei.