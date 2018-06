Science City Jena holt Jamar Abrams aus Gießen

Jena (dpa/th) - Basketball-Bundesligist Science City Jena vermeldet den zweiten Neuzugang. Vom Liga-Konkurrenten GIESSEN 46ers wechselt Jamar Abrams an die Saale. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der sprunggewaltige Amerikaner kann auf beiden Flügel-Positionen auflaufen. Der am Donnerstag 29 Jahre alt werdende Abrams kam in der zurückliegenden Saison auf 10,7 Punkte sowie 4,3 Rebounds in durchschnittlich gut 23 Minuten Einsatzzeit.