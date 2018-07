Sechs Männer nach brutaler Attacke vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Attacke auf einen Passanten in der Frankfurter Innenstadt müssen sich seit Dienstag sechs zwischen 18 und 20 Jahre alte Männer vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihnen gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung zur Last. Ohne Grund sollen die Angeklagten im Juni vergangenen Jahres nachts an der Konstablerwache den 30-Jährigen, der in einer Gruppe von Touristen aus England unterwegs war, angegangen und mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht haben. Der Mann musste mit einem gebrochenen Nasenbein ins Krankenhaus.