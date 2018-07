Sechs Menschen bei Brand in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem überwiegend von Flüchtlingen bewohnten Heim sind in Frankfurt in der Nacht zum Samstag sechs Menschen verletzt worden. Drei Bewohner sprangen aus Fenstern des Hauses und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Drei weitere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.