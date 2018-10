Sechs Unfallautos in Flammen

Drei Wagen brannten komplett aus, die anderen Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. «Aktuell sieht es aber nicht nach Brandstiftung aus», sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. In den vergangenen Monaten hatte es in der Stadt wiederholt Brandstiftungen an Autos gegeben. Erst am Sonntagmorgen stand ein Auto im Frankfurter Stadtteil Riedberg in Flammen. Hier waren vermutlich Brandstifter am Werk, wie es zunächst hieß.