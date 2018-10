Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 42 nahe Oestrich-Winkel im Rheingau-Taunus-Kreis sind sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte war ein 48 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmittag mit seinem Kleinlaster aus Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen sei sein Fahrzeug zwischen Winkel und Mittelheim auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er frontal mit einem Auto zusammenstieß, in dem vier Personen saßen. Anschließend prallte der Kleinlaster noch gegen ein weiteres Fahrzeug.