Sechs Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 67

Lorsch (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier Autos sind am Freitag auf der Autobahn 67 zwischen Gernsheim und Lorsch in Südhessen sechs Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von rund 21 000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos auf der linken Fahrspur der Autobahn unterwegs, als sich der Verkehr nahe der Anschlussstelle Lorsch (Kreis Bergstraße) staute. Ein 63-jähriger Autofahrer habe zwar noch rechtzeitig anhalten können, einer dahinter fahrenden 22-jährigen Fahrerin habe der Abstand aber nicht mehr ausgereicht und sie sei auf das Heck seines Wagens aufgefahren. Dadurch wurde das Auto der jungen Frau nach rechts in die Böschung geschleudert.