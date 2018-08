Sechs Verletzte bei schwerem Unfall auf Autobahn 67

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 nahe Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind am Samstagvormittag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 52-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Pfungstadt die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke. Dabei stieß ihr Auto mit einem auf der rechten Spur fahrenden Van zusammen, der mit einer vierköpfigen Familie besetzt war.