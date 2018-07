Seit fünfeinhalb Wochen gesuchter 29-Jähriger gefasst

Chemnitz/Frankfurt (dpa) - Rund fünfeinhalb Wochen nach einer aufsehenerregenden Fahndung rund um Chemnitz hat die Polizei einen gesuchten 29-Jährigen in Frankfurt/Main gefasst. Die Ermittler fanden ihn am Donnerstagmorgen in einem Hotelzimmer und nahmen ihn in Gewahrsam, wie die Chemnitzer Polizei am Abend mitteilte. Er kam jedoch wieder frei, nachdem ein Richter den Antrag der Polizei zur Fortsetzung des Gewahrsams abgelehnt habe.