Sektkellerei Henkell: Auslandsnachfrage treibt Geschäft an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Sektkellerei Henkell hat dank eines starken Auslandsgeschäfts 2017 den Umsatz der Gruppe ausgebaut. Weltweit legten die Erlöse für Sekte, Weine und Spirituosen zum Vorjahr um fünf Prozent auf 526,5 Millionen Euro zu, wie der Sprecher der Geschäftsführung der Sektkellerei Henkell & Co., Andreas Brokemper, am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Neben dem Auslandsgeschäft habe eine Konzentration auf Premiumprodukte mit Marken wie Fürst von Metternich zu der Entwicklung beigetragen. Auch das mehrere Jahre rückläufige Inlandsgeschäft kam in Schwung.