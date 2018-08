Semmelroth: Antisemitismus-Abwehr Aufgabe der Gesellschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung, Felix Semmelroth, will zum Beginn seiner Amtszeit vor allem mehr über die Erfahrungen der jüdischen Gemeinden mit Anfeindungen erfahren. «Denn es kann ja nicht die Aufgabe der jüdischen Bevölkerung Deutschlands sein, sich gegen Antisemitismus zu wehren. Das ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft», sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der «Frankfurter Rundschau».