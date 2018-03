Senckenberg-Museum bietet virtuellen Ausflug ins Jurameer

Im Senckenberg-Museum können Besucher in die Vergangenheit schauen. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Boden bricht auf, der Meeresspiegel steigt - und plötzlich Fische, Fischsaurier und längst ausgestorbene Verwandte des Tintenfischs in greifbarer Nähe. Mitten im Frankfurter Senckenberg-Museum werden die urzeitlichen Bewohner des tropischen Jurameeres seit Freitag zur virtuellen Realität. Mit zwei Spezialbrillen reisen Besucher ab sechs Jahren in der neuen Sonderausstellung «Virtual Reality: Eintauchen ins Jurameer» in die Zeit von vor 200 bis 145 Millionen Jahren.