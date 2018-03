Senckenberg-Preise für Flechtenforscher und Polar-Abenteurer

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Flechtenforscher Thorsten Lumbsch und der Polar-Abenteurer Arved Fuchs werden heute mit den mit jeweils 10 000 Euro dotierten Senckenberg-Preisen ausgezeichnet. Der am Field Museum in Chicago als Vizepräsident für den Bereich Wissenschaft arbeitende Lumbsch erhält den Preis in der Kategorie Naturforschung. Der Wissenschaftler, der bereits im Alter von 15 Jahren erste Fachartikel veröffentlicht hat, war nach Forschungsreisen in aller Welt an der Beschreibung von mehr als 280 neuen Flechtenarten beteiligt. Flechten gelten nicht nur als Indikator für Luftqualität, die von ihnen produzierten Naturstoffe finden auch in Medizin und Pharmazie vielfach Anwendung.