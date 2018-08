Senior tot in Teich: Ermittler gehen von Unglück aus

Diemelsee (dpa/lhe) - Ein 79-Jähriger ist in der nordhessischen Gemeinde Diemelsee (Kreis Waldeck-Frankenberg) am Freitag tot in einem Teich gefunden worden. Das Gewässer gehöre zu einem Pflegeheim im Ortsteil Flechtdorf, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach. Bei dem Mann handele es sich um einen Bewohner des Heims. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Ob der Mann ertrunken ist, war noch unklar. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) darüber berichtet.