Senior vermutlich getötet: Sohn starb am Tag zuvor

Eppertshausen (dpa/lhe) - Ein 71-Jähriger ist in seiner Wohnung in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) vermutlich getötet worden. Kurz zuvor starb auch sein Sohn - er war am Mittwochabend von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten. Ob und wie beide Todesfälle in Zusammenhang stehen, werde nun ermittelt.