Seniorin bei Hausbrand verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine 82 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Freitag beim Brand eines Hauses verletzt worden. Sie sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch nicht vollends geklärt. Ausgebrochen sei das Feuer wohl in der Küche. Die 82-Jährige wohnt allein in dem Haus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 75 000 Euro.