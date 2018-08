Seniorin hinterlässt Trickbetrügern Geld auf Parkbank

Bensheim (dpa/lhe) - Eine Seniorin aus dem südhessischen Bensheim ist auf Trickbetrüger reingefallen und hat diesen ihre Ersparnisse auf einer Parkbank hinterlassen. Es habe sich um eine Summe von 9000 Euro gehandelt, teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Die Betrüger hatten der 76-Jährigen am Telefon erzählt, ihr Geld auf dem Bankkonto solle gegen Falschgeld ausgetauscht werden. Sie solle es daher von der Bank abheben und in einem Umschlag auf eine Parkbank legen. Die Frau folgte den Anweisungen des angeblichen Polizisten. Auf dem Nachhauseweg kamen ihr jedoch Zweifel, sie alarmierte die richtige Polizei. Das Geld war jedoch schon weg.