Seniorin stirbt bei Unfall auf A67

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine 81-Jährige ist bei einem Autounfall in Südhessen noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Seniorin aus Rheinland-Pfalz und eine 30-jährige Begleiterin am Dienstagmittag auf der A67 unterwegs, als sich das Auto in der Anschlussstelle Griesheim aus zunächst unbekannten Gründen überschlug. Die 81-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Wer von den beiden Frauen zum Unfallzeitpunkt das Auto fuhr war zunächst unklar - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Anschlussstelle Griesheim blieb aufgrund von Aufräum- und Bergungsarbeiten drei Stunden lang gesperrt.