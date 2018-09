Serdar Dursun: «Ein Marcel Heller werde ich nicht mehr»

Trotz des guten Starts arbeitet der Deutsch-Türke weiter intensiv an seinen Fähigkeiten. «Persönlich kann man sich immer in jedem Bereich verbessern, und das versuche ich auch. Abschlüsse, Taktik, Robustheit, das ganze Programm. In den letzten Jahren habe ich zum Beispiel sehr versucht, meinen Antritt zu trainieren, und habe mich in dem Bereich auch schon gesteigert.»

Allerdings bleibt er realistisch, was sein Potenzial angeht: «Ein Marcel Heller werde ich aber wohl nicht mehr», sagt er lachend in Anspielung auf seinen pfeilschnellen Mannschaftskameraden.