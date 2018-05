Seriensiegerin Werth wieder beim Pfingstturnier dabei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Seriensiegerin Isabell Werth wird auch in diesem Jahr beim Pfingstreitturnier in Wiesbaden an den Start gehen. Die 48 Jahre alte mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin hat in der hessischen Landeshauptstadt sowohl die Kür als auch den Grand Prix Special so oft gewonnen wie noch kein anderer Reiter.