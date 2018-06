Sexueller Belästigung: Lufthansa nun mit Vertrauenspersonen

Frankfurt/Main (dpa) - Bei Fällen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz können sich Mitarbeiter der Lufthansa seit Freitag an zwei externe Vertrauenspersonen wenden. Die beiden Experten sollen Beschäftigten die Angst nehmen, Vorfälle zu melden. «Je mehr Mitarbeiter sich Gehör verschaffen, desto geringer wird die Hemmschwelle für andere Betroffene, sich ebenfalls zu äußern», erklärte Personalleiterin Bettina Volkens in einer Mitteilung.