Sexueller Missbrauch: Betreuer aus Südhessen unter Verdacht

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen Betreuer für christliche Jugendfreizeiten wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, wurde die Wohnung des 62-Jährigen im Kreis Bergstraße am Tag zuvor durchsucht. Dabei hätten Fahnder unter anderem Computer sichergestellt. Die Auswertung dauere an, hieß es.