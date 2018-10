Sicherheitsexperten raten zu Software bei Terror-Bekämpfung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um die Anschaffung einer Analysesoftware zur Terror-Bekämpfung haben die Spitzen des LKA und des Frankfurter Polizeipräsidiums den Bedarf für ein solches Instrument eindeutig bejaht. An der grundsätzlichen Notwendigkeit einer solchen Software gebe es keinen Zweifel, sagte die Vizepräsidentin des Landeskriminalamtes (LKA), Vera Lindenthal-Gold, am Montag im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zur Vergabepraxis im Innenministerium mit Verweis auf die terroristische Bedrohungslage in Deutschland und Europa.