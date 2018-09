Sieben-Punkte-Plan gegen Nachtlärm am Frankfurter Flughafen

Wiesbaden (dpa) - Mit einem Sieben-Punkte-Plan will das hessische Verkehrsministerium die Nachtruhe von Anwohnern des Frankfurter Flughafens verbessern. «Wir stoßen oft an unsere Grenzen, weil viele Probleme nur auf Bundesebene gelöst werden können», sagte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Mit dem Plan wolle man den Handlungsspielraum des Landes erweitern. Als erste Maßnahme werde Hessen bereits am kommenden Freitag eine Initiative zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes in den Bundesrat bringen, sagte Al-Wazir. Künftig sollen auch Fluggesellschaften für verspätete Starts und Landungen nach 23 Uhr zur Verantwortung gezogen werden können. Bislang kann das Land nur gegen die Piloten der verspäteten Flüge vorgehen.