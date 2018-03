Sieben Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 5

Ein 24 Jahre alter Kleinbusfahrer aus Frankfurt habe das Ende eines Staus übersehen und habe beim Ausweichen drei Autos beschädigt: ein Wagen fuhr in die Schutzplanke und einer ins Stauende, wo er auf einen anderen stieß. Ein nachfolgendes Auto fuhr dann in den Kleinbus. In dem Bus fuhren fünf Handballspielerinnen mit, die wie der Fahrer leicht verletzt wurden. Auch eine Autofahrerin aus Bad Kreuznach trug leichte Verletzungen davon. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war zwischen beiden Anschlussstellen Richtung Norden für eine halbe Stunde komplett gesperrt. Das führte laut Polizei zu einem Rückstau von rund zwölf Kilometern.