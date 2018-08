Sieben Verletzte bei Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto

Darmstadt (dpa/lhe) - Sieben Menschen sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Darmstadt leicht verletzt worden. Ein Transporter mit sechs Insassen war am Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreuzung frontal mit der Straßenbahn kollidiert, wie die Polizei berichtete. Die Straßenbahn entgleiste. Die sechs Menschen in dem Fahrzeug sowie der Straßenbahn-Fahrer wurden leicht verletzt. Die Bergung der Straßenbahn und des Autos dauerte mehrere Stunden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.