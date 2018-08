«Siegerflieger» wieder normaler Jet: Schrift entfernt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einen Monat nach dem WM-Aus der deutschen Fußballnationalelf gibt es auch den «Siegerflieger» nicht mehr. Der goldene Schriftzug auf beiden Rumpfseiten eines Jumbojets der Lufthansa wurde in einer mehrtägigen Aktion auf dem Frankfurter Flughafen entfernt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach dem 1:0-Finalsieg gegen Argentinien im Sommer 2014 in Rio de Janeiro waren die Weltmeister mit der Boeing 747-8 nach Berlin gekommen, wo hunderttausende Fans die Mannschaft feierten. Vier Jahre lang war der «Siegerflieger» international unterwegs. Nun ist das Flugzeug wieder die «Potsdam», so der Taufname, den es seit Frühjahr 2013 trägt.