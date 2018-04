Siegerland-Autobahn noch bis Sonntagabend gesperrt

Haiger/Gießen (dpa/lhe) - Nachdem zwei über die Autobahn 45 führende Brücken auf der Strecke zwischen Wetzlar und Siegen gesprengt wurden, haben sich am Sonntag die Aufräumarbeiten verzögert. Ursprünglich sollte der durch die Sprengung entstandene Schutt bis Sonntag gegen 14.00 Uhr abtransportiert sein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die sonst stark befahrene Autobahn war am Sonntagmittag aber noch komplett gesperrt. Nach weiteren Angaben der Polizei sollte sie bis zum Abend aber wieder frei sein. «Wenn am Montagmorgen der Berufsverkehr wieder rollt, sollte es dort keine Verkehrsbehinderung mehr geben», fügte ein Sprecher hinzu.